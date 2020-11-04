В Гидрометцентре рекомендовали москвичам сменить резину на авто

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рекомендовал москвичам сменить летнюю резину для транспортных средств на зимнюю.

«До конца недели снега в столице по прогнозам не видно. Однако температура воздуха начнет понижаться в четверг», - подчеркнул синоптик.

Он рассказал, что в четверг, 5 ноября, в столице ожидается 7–10 градусов тепла. В пятницу, 6 ноября, — 6–8 градусов, а в субботу, 7 ноября, — 5–10 градусов.

По словам Вильфанда, со вторника, 10 ноября, похолодает на 5–6 градусов. Уже со следующего вторника температура воздуха заметно понизится. Небольшой минус ожидается ночью, днем все еще будут положительные значения, передает «Интерфакс».

Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что начало ноября - это самое подходящее время сменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, что летнюю резину стоит менять на зимний комплект, когда среднесуточная температура составляет около 5-7 градусов ниже нуля. Он добавил, что в межсезонье стоит учитывать фактор разницы температур и скорректировать стиль управления автомобилем.