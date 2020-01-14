Московские школьники открыли новый астероид

Юные астрономы из центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземной астероид. Небесное тело пролетело от нашей планеты на расстоянии в полтора раза ближе, чем находится Луна.

Школьники приняли участие в международной кампании по поиску астероидов, которая проходила в декабре-январе. Ребятам прислали около двухсот снимков с телескопа Pan-STARRS 1, часть из которых проверили на занятиях.

На снимке от 27 октября 2019 года юные астрономы заметили цепочку из черточек в созвездии Овна, что означало, что объект летит гораздо быстрее всех обнаруженных ранее - со скоростью 6,5 угловой секунды в минуту (2,5 градуса в сутки).

«Расчеты в специальной программе для астрономических наблюдений Find_Orb показали, что за двое суток до открытия объект пролетел на расстоянии 268 тысяч километров от Земли - это в полтора раза ближе, чем находится Луна», - говорится на сайте мэра Москвы.

Размер обнаруженного астероида оказался маленьким - около двух-трех метров в диаметре. Небесное тело получило обозначение VGDP154 и стало 154-м астероидом, открытым воспитанниками дворца пионеров. Измерения отправили в США для пересылки Центр малых планет.