Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить к 2030 году сокращение количества выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Кроме того, глава государства поручил кабмину разработать стратегию развития страны при условии низкого уровня выбросов парниковых газов до 2050 года.

«Правительству Российской Федерации…обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 % относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации», - сообщается в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также президент России поручил создать необходимые условия для осуществления мероприятий, направленных на то, чтобы сократить и предотвратить выбросы парниковых газов, с учетом особенностей отраслей экономики.

«Разработать с учетом особенностей отраслей экономики Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее», - говорится в указе.

Кроме того, в документе сообщается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.