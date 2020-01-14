«Ударил кулаком и головой в лицо»: в УФСИН раскрыли подробности драки с участием Захарченко

В УФСИН по Республике Мордовия сообщили подробности потасовки между заключенными, в которой участвовал экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. Инцидент произошел в исправительной колонии №5, где сейчас отбывает наказание бывший полицейский.

«Девятого января между двумя осужденными, отбывающими наказание в ИК №5 УФСИН по Республике Мордовия на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо. Сотрудники учреждения оперативно пресекли противоправные действия в соответствии с требованиями должностных инструкций и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. В настоящее время проводится проверка. Материалы в порядке статей 144, 145 УПК РФ переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», - рассказала «Звезде» начальник пресс-службы УФСИН России по республике Мордовия Марина Хамеева.

Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан и арестован в сентябре 2016 года по обвинению в получении взяток. В ходе обысков у него была найдена крупная денежная сумма, происхождение которой он объяснить не смог. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117,99 миллионов рублей.

Кроме того, Захарченко лишили звания полковника, всех госнаград и права занимать руководящие должности. В минувшем октябре Мосгорсуд смягчил приговор Захарченко на полгода.