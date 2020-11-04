Лавров заявил, что Россия готова к сотрудничеству в области вакцинации и на площадке Совета Европы

Россия готова сотрудничать со странами-партнерами в области вакцинации от коронавируса и на площадке Совета Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что в России сертифицирована первая вакцина от коронавируса «Спутник V».

«Знаем, что эти успехи нашей страны не всем по душе. Но никакие соображения политического характера, никакие экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан», – сказал он в обращении к участникам 130 министерской онлайн-сессии комитета министров Совета Европы.

Лавров подчеркнул, что «коронавирус подтвердил, насколько европейцам важно быть едиными перед лицом общих угроз». Он также отметил, что Россия всегда верила в объединительный потенциал Совета Европы, однако были как и неоспоримые достижения, так и несбывшиеся надежды и разочарования.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», разработанную Минобороны России совместно с НИЦ имени Гамалеи. Ожидается, что массовая вакцинация от коронавируса начнется уже в конце года.