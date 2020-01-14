Пользователи «ВКонтакте» сообщили о масштабном сбое
В основном проблемы в работе «ВКонтакте» наблюдаются в центральной части России и на Урале.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о масштабном сбое. У некоторых зарегистрированных в социальной сети «никнеймы» оказались заменены на DELETED, а часть аккаунтов оказалась недоступна. В основном проблемы в работе «ВКонтакте» наблюдаются в центральной части России и на Урале.
Пользователи не могут отправлять сообщения с официального сайта и с мобильного приложения. У многих возникли проблемы со входом на свою страницу и обновлением ленты новостей.
По данным сайта Downdetector, основной поток жалоб на неполадки пришелся на 17:00 по московскому времени.