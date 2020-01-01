Глава Пентагона анонсировал переброску военнослужащих США в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США после нападения на американское посольство в Ираке направят в регион почти 750 военнослужащих. Соответствующая публикация была сделана в социальной сети Twitter.

Эспер подчеркнул, что дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней. Речь идет о военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее сообщалось, что протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. По словам представителя Госдепа, пострадавших среди американских дипломатов не было. В свою очередь, Соединенные Штаты обвинили в нападении власти Ирана, однако Тегеран эти заявления отрицает.