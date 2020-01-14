В Счетной палате России оценили реализацию нацпроекта «Экология»

«Мы видим, что исполнение бюджета на низком уровне, что влечет определенные риски. Мы видим муниципалитеты, где отсутствует водоснабжение и водоотведение в принципе. Не все города предоставили отчет о реализации программы "Чистый воздух", мы не видим объективной картины. Программа утилизации твердых бытовых отходов, которая предусматривает переработку 36% ТБО к 2024 году, тоже не реализуется в должном объеме», - рассказал «Звезде» Михаил Мень.

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