В Счетной палате России оценили реализацию нацпроекта «Экология»
Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Михаил Мень раскритиковал реализацию национального проекта «Экология». Ведомство завершило первый мониторинг реализации нацпроекта.
По мнению аудитора, принятых мер недостаточно для успешного достижения поставленных национальных целей, предусмотренных проектом.
«Мы видим, что исполнение бюджета на низком уровне, что влечет определенные риски. Мы видим муниципалитеты, где отсутствует водоснабжение и водоотведение в принципе. Не все города предоставили отчет о реализации программы "Чистый воздух", мы не видим объективной картины. Программа утилизации твердых бытовых отходов, которая предусматривает переработку 36% ТБО к 2024 году, тоже не реализуется в должном объеме», - рассказал «Звезде» Михаил Мень.
Активизировать работу по реализации национальных проектов потребовал президент России Владимир Путин. Сегодня в Кремле он принял главу счетной палаты Алексея Кудрина.
Глава государства попросил главу ведомства усилить контроль над исполнением поручений, для чего наладить контакты с членами правительства и отраслевыми экспертами.