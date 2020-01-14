Кузнецова прокомментировала возвращение матери мальчика с вросшей в колени гречкой

Окончательное решение по поводу нахождения с матерью мальчика, которого в качестве наказания ставили коленями на гречку, еще не принято. Ситуация станет яснее, когда свой вердикт по этому делу вынесет суд, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Восьмилетнего мальчика из Омска, ранее помещенного в интернат из многочасовых пыток дома, решили вернуть в семью, так как его мать не лишена родительских прав и не ограничена в них. За ситуацией в постоянном режиме наблюдают социальные работники.

«Мы выступаем за глубокое и полное изучение ситуации и за принятие обоснованных решений в интересах ребенка. Окончательное решение по поводу нахождения ребенка с матерью пока не принято», - сказала Кузнецова в комментарии РИА Новости.

Она отметила, что против матери ребенка возбуждено уголовное дело по статьям 112, 117 и 156 УК РФ (нанесение телесных повреждений, истязание и неисполнение родительских обязанностей). После решения суда будет понятна мера ответственности матери и степень ее причастности к вышеуказанным преступлениям, пояснила Кузнецова. По ее словам, матери также назначена психолого-педагогическая экспертиза.

Об истязаниях мальчика стало известно в мае прошлого года, когда он сбежал из дома к соседу. Выяснилось, что в воспитательных целях за малейшие провинности ребенка коленями на гречку ставил отчим. Мальчик мог простоять так до девяти часов, а его мать не предпринимала никаких действий для прекращения издевательств. Чтобы удалить буквально вросшую в колени крупу, ребенку назначили операцию. Отчим ребенка в данный момент находится под арестом, мать - под подпиской о невыезде.