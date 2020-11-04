Музей археологии Чудова монастыря: какие тайны скрывает под землей Московский Кремль

Корреспондент «Звезды» побывала в Московском Кремле на месте, где когда-то находился Чудов монастырь, который на Руси называли Великой Лаврой. На протяжении столетий он был не просто украшением, здесь творилась история Российского государства.

Чудов монастырь был основан в 1365 году митрополитом Алексием в восточной части Кремля. В нем крестили младенцев царского рода: детей Ивана Грозного, будущего царя Алексея Михайловича, Петра Великого, Александра II. На территории монастыря хоронили монахов и светскую аристократию. Кроме того, он был использован для заточения противников церкви и государства.

Монастырь исчез в начале 30-х годов XX, когда большевики уничтожили памятники до основания, а на его месте фактически из взорванных стен возвели здание под нужды военной школы, которое впоследствии стало 14-ым административным корпусом Кремля.

Фундамент монастыря прекрасно сохранился. Он был обнаружен в 2016 году под слоем советского бетона. На этом месте археологи вели раскопки 4 года. Им удалось найти десятки предметов обихода, относящихся к Железному веку: керамику, стеклянные браслеты, игрушки. Все эти находки теперь можно увидеть в новом Археологическом музее.

«14-ый административный корпус Кремля находился ровно на том месте, где сейчас находится музей. Разобрали все верхние этажи, оставили только подвальные помещения, где археологи и проводили свои раскопки. Там стоят опорные столбы, и под этими столбами археологи стали вскрывать слой за слоем, все эти слои сейчас закрыты стеклянным полом», - рассказал «Звезде» специалист по древнерусскому искусству Левон Нерсеян.

В 2014 году Владимир Путин предложил изменить облик Кремля, избавившись от административного корпуса. Затем началась работа. Чтобы не повредить другие уникальные памятники здание разбирали буквально по кирпичам.

Напомним, сегодня президент посетил новый Музей археологии Чудова монастыря, экспозиция которого расположена под землей, на месте демонтированного административного 14-го корпуса Кремля.