Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о проведении конференции по Ливии 19 января. Об этом говорится в сообщении кабинета министров ФРГ.

На встречу, которая состоится в Берлине, приглашены США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Республика Конго, Италия, Египет, Алжир, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Кроме того, на конференцию пригласили главу правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара.

Ранее в рамках реализации российско-турецкой инициативы в Москве прошел первый раунд межливийских мирных переговоров с участием Халифы Хафтара, Фаиза Сараджа, председателя Палаты депутатов Агилы Салеха и председателя Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри.

В Минобороны РФ по итогам переговоров заявили, что их главным результатом стало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий, что создает более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской конференции по Ливии.