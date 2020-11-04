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Путин: ситуацию в Карабахе можно было бы разрешить мирным путем

Анна Касаткина
16:33 04.11.2020
Россия делает все от нее зависящее для урегулирования конфликта на Южном Кавказе, отметил президент.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ

Ситуацию в Нагорном Карабахе возможно было разрешить путем мирных переговоров, без применения оружия. Такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин.

В ходе видеоконференции с представителями религиозных конфессий глава государства отметил, что Россия делает все от нее зависящее для урегулирования конфликта на Южном Кавказе.

«И как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которые, по нашему глубокому убеждению, можно было бы достичь и в ходе мирного переговорного процесса», – отметил Путин.

Президент добавил, что российская сторона находится в контакте с Арменией и Азербайджаном. Он выразил надежду, что удастся мирными средствами добиться результата на основе, которая устроила бы всех людей, проживающих в регионе.

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