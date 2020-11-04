СМИ: пираты напали на танкер с российскими моряками в Гвинейском заливе

На танкер NAFELI II с российскими моряками напали в Гвинейском заливе. По последним данным, команда судна находится в безопасности. Об этом сказано на портале компании Dryad Global.

По информации СМИ, инцидент произошел во вторник, 4 ноября. Судно под флагом Панамы передало сигнал об атаке с помощью системы SSAS, находясь в 170 километрах от берегов Нигерии.

Также указывается, что экипаж состоял из граждан России, Грузии и Украины. Предполагается, что преступники покинули судно.

«Напоминаем всем судам о необходимости проявлять максимальную бдительность при прохождении через данную территорию», - говорится в сообщении.

В июле этого года пираты взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинской команды танкера Curacao Trader, захваченного в Гвинейском залив. На борт танкера сумели проникнуть восемь вооруженных пиратов, которые захватили капитанскую рубку, команду и груз.