Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналиста Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщил сам Голунов.

В понедельник, 13 января, адвокат журналиста Сергей Бадамшин в беседе с РИА Новости заявил, что следствие прислало его подопечному уведомление о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий стражами порядка по факту его задержания. Юрист уточнил, что сам Голунов еще не признан потерпевшим, в связи с чем было подано соответствующее ходатайство.

«Звонил следователь. Сообщил, что меня признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции», - заявил Голунов.

Журналист был задержан в Москве 6 июня 2019 года. По сообщениям полиции, у него был найден мефедрон. Сотрудник СМИ сразу заявил, что наркотики ему подбросили. Позже уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью участия» Голунова в преступлении. В отношении пяти бывших работников МВД были возбуждены уголовные дела, связанные с преследованием журналиста.