Во ФСИН сообщили о драке в колонии с участием Захарченко

Осужденный за получение взяток в особо крупном размере Дмитрий Захарченко устроил драку в мордовской колонии. Потасовка экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции с другим заключенным произошла на почве личной неприязни, пояснили в пресс-службе регионального УФСИН. Инцидент произошел 9 января, но известно о нем стало только сейчас.

«В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ФСИН.

Сотрудники колонии разняли дерущихся и оказали необходимую помощь пострадавшему. Сейчас по факту нарушения режима исправительного учреждения проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117,99 миллионов рублей.

Кроме того, Захарченко лишили звания полковника, всех госнаград и права занимать руководящие должности. В минувшем октябре Мосгорсуд смягчил приговор Захарченко на полгода.