Ковидные пальцы: ученые назвали новые кожные симптомы COVID-19

Американские СМИ опубликовали фотографии нового симптома коронавируса. Он проявляется в виде посиневших воспалений на конечностях рук и ног.

Отмечается, что подобная проблема более характерна для обморожения. При этом пациенты, страдающие от COVID-19, часто жалуются на этот симптом даже в теплое время года.

По информации СМИ, американские ученые обнаружили 12 тысяч человек с положительным результатом теста на коронавирус, у которых были зафиксированы фиолетовые или красные шишки на пальцах, передает Huffington Post.

Медики уточнили, что связь между подобным воспалением кожного покрова и коронавирусом выявили благодаря биопсии кожи детей с «ковидными пальцами».

Несмотря на сданный ими отрицательный тест на коронавирус, COVID-19 обнаружили в эндотелиальных клетках, а также в потовых железах несовершеннолетних.

Американская академия дерматологии выяснила, что «ковидные пальцы» могут сохраняться у пациентов в течение 15 суток. Но иногда проявляются и до 130-150 дней.

Специалисты утверждают, что такой признак может стать ключевым для обнаружения нового типа вируса.

Ранее ученые назвали заложенность ушей одним из нетипичных симптомов коронавируса.