Ковидные пальцы: ученые назвали новые кожные симптомы COVID-19
Американские СМИ опубликовали фотографии нового симптома коронавируса. Он проявляется в виде посиневших воспалений на конечностях рук и ног.
Отмечается, что подобная проблема более характерна для обморожения. При этом пациенты, страдающие от COVID-19, часто жалуются на этот симптом даже в теплое время года.
По информации СМИ, американские ученые обнаружили 12 тысяч человек с положительным результатом теста на коронавирус, у которых были зафиксированы фиолетовые или красные шишки на пальцах, передает Huffington Post.
Медики уточнили, что связь между подобным воспалением кожного покрова и коронавирусом выявили благодаря биопсии кожи детей с «ковидными пальцами».
Несмотря на сданный ими отрицательный тест на коронавирус, COVID-19 обнаружили в эндотелиальных клетках, а также в потовых железах несовершеннолетних.
Американская академия дерматологии выяснила, что «ковидные пальцы» могут сохраняться у пациентов в течение 15 суток. Но иногда проявляются и до 130-150 дней.
Специалисты утверждают, что такой признак может стать ключевым для обнаружения нового типа вируса.
Ранее ученые назвали заложенность ушей одним из нетипичных симптомов коронавируса.