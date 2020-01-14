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Борис Джонсон отказал главе Шотландии в проведении референдума о независимости

Анна Касаткина
16:24 14.01.2020
Глава правительства Великобритании заметил, что шотландский народ уже сделал свой выбор в 2014 году.
Борис Джонсон отказал главе Шотландии в проведении референдума о независимости
© Фото: I-Images Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал главе Шотландии Николе Стерджен в проведении референдума о независимости. Ответ на запрос Стерджен он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

В письме Джонсон отметил, что тщательно рассмотрел приведенные министром аргументы. При этом он указал на то, что Стерджен  и ее предшественник дали обещание, что референдум будет проводиться «один раз в поколение». В 2014 году, заметил Джонсон, шотландский народ решительно высказался за сохранение региона в составе Соединенного Королевства.

«Правительство Великобритании продолжит поддерживать демократический выбор шотландского народа и обещание, которые Вы дали им. По этой причине, я не могу одобрить никакие запросы о передаче полномочий, которые приведут к дальнейшим референдумам о независимости», - написал он.

По словам Джонсона, следующий референдум приведет к политической стагнации Шотландии, которую «можно было наблюдать в последние десять лет».

В 2014 году Шотландия проголосовала за сохранение региона в составе Соединенного Королевства, однако в 2016 году она высказалась против выхода Великобритании из Евросоюза. После этого в регионе вновь заговорили о проведении референдума. Стерджен заявляла, что он может состояться в 2020 году.

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