Российские авиакомпании решили не прекращать полеты над Ираном

Самолеты российских авиакомпаний продолжат летать над Ираном, но экипажи будут предпринимать меры предосторожности. Об этом говорится в опубликованном сообщении на официальном сайте Росавиации. В ведомстве состоялось совещание по вопросу безопасности использования воздушного пространства исламской республики.

«Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов», - отмечается в сообщении.

Участники совещания сошлись во мнении, что принятых мер достаточно для обеспечения безопасности полетов. При этом ведомство продолжает мониторинг обстановки и в любой момент готово подготовить дополнительные рекомендации.

Ранее, 9 января, Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с предостережением и рекомендацией не летать на Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами. Причиной послужила трагедия с самолетом «Международных авиалиний Украины», который был по ошибке уничтожен иранскими военными, которые приняли его за крылатую ракету США. На борту воздушного судна находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

Тегеран признал свою ошибку и принес извинения официальному Киеву. Также, глава Ирана пообещал наказать виновных в инциденте. Позже стало известно об аресте нескольких причастных к нему человек.