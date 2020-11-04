Участники возложения цветов на Красной площади поделились своими чувствами в праздник

Участники молодежных организаций рассказали о своем отношении к празднику 4 ноября и о возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому вместе с президентом. Молодые люди отметили, что глава государства создал очень дружескую атмосферу и успел пообщаться с каждым.

На возложении, в том числе, присутствовали участники поисковых отрядов. По словам студентки МГУ Александры Фисенко, без поисковиков возложение цветов в День народного единства не обходится уже не первый год.

«Уже несколько лет поисковики в этом мероприятии участвуют. Очень здорово, что сейчас, когда в стране такие сложные условия, все равно эта традиция осталась на своем месте и сегодня, в День народного единства, состоялось возложение цветов. Действительно, это очень важный праздник, праздник, когда все должны быть едины в мире и дружбе друг с другом», – отметила девушка.

Молодые люди также отметили, что в этот день они испытывают чувства патриотизма и любви к своей Родине.

День народного единства стал официальным праздником в России в 2005 году. Он был учрежден в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.