Обряд посвящения: на «Крузенштерне» курсанты впервые отметили День Нептуна

Впервые за 15 лет на паруснике «Крузенштерн» подняли пиратский флаг - судно оказалось во власти владыки морей Нептуна и его свиты. По старой морской традиции прохождение «Крузенштерном» экватора моряки отметили масштабным костюмированным праздником.

На то, чтобы превратить их в морскую нечисть, потребовалось около часа. Татуировки фломастерами рисовал на членах экипажа в том числе и капитан парусника Михаил Еремченко.

И вот уже команда видоизменилась до неузнаваемости: на палубу вышли Нептун и его помощница русалка, группа «чертей» и других представителей нечисти. Прежде чем вручить капитану «Крузенштерна» ключ от всех морей, Нептун потребовал полный отчет о маршруте корабля. Еремченко с достоинством держал ответ, и в итоге окунулся в бассейн, держа в руках символичный ключ.

Вслед за капитаном «экзекуции» от «чертей» подверглись и другие члены экипажа, начиная с его первых помощников. Задобрить Нептуна и его команду пытались по-разному, но через символическое купание в бассейне прошли все. Последними обряд посвящения прошли курсанты.