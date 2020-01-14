Автомобильный мост между Россией и Китаем готов к эксплуатации

Автомобильный мост через Амур между Россией и Китаем готов к эксплуатации. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.

По данным ведомства, российские и китайские специалисты дали добро на запуск движения по переправе. Конструкции испытали максимальной нагрузкой в 318 тонн на один пролет. Для этого использовали 10 груженых самосвалов и четырехосный автокран. Все расчетные характеристики подтвердились, ограничений нет.

Грандиозная стройка завершилась 29 ноября прошлого года. На возведение моста, связавшего Благовещенск и Хэйхэ, ушло всего 3 года.