Россияне высказали мнение по поводу длинных новогодних каникул

Каждый второй россиянин - 51% - поддерживает длинные новогодние и рождественские каникулы. За перенос выходных на май в опросе ВЦИОМ высказались только 3% опрошенных, хотя 15 лет назад таких было 27%.

Против длительных праздников выступает каждый третий россиянин - 33%. Среди тех, кому долгие праздники не по душе, больше всего представителей старшего возраста - от 60 лет и старше (47%). Поддерживает же традицию в основном молодежь от 18 до 24 лет (75%), от 25 до 34 лет (66%). Среди представителей возраста от 35 до 44 лет таких 60%.

Кроме того, за длинные праздники чаще выступают россияне, которые оценивают свое материальное положение как хорошее и очень хорошее - 63%. Россияне, считающие свое материальное положение плохим, преимущественно придерживаются обратной точки зрения, за выступают только 46%.

Ранее в Госдуме РФ высказали идею сократить праздничные выходные и включить период с 4 января в оплачиваемый отпуск, которым можно распорядиться по своему усмотрению. При этом 31 декабря предлагается сделать обязательным выходным.