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СМИ: четыре человека пострадали в результате нападения с ножом у Белого дома в США

Анна Назайкина
15:39 04.11.2020
Пока неизвестно, связано ли нападение с прошедшими в Штатах выборами.
СМИ: четыре человека пострадали в результате нападения с ножом у Белого дома в США
© Фото: Pexels, Pixabay

Четыре человека стали жертвами нападения с ножом недалеко от Белого дома в столице США Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию. 

От ножевых ранений пострадали трое мужчин и женщина. Как сообщается, они были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.

На данный момент полиция ведет работу по розыску трех подозреваемых. Как предполагается, они могут быть членами крайне правой группировки, которая активно поддерживает действующего лидера США Дональда Трампа.

NBC отмечает, что на данный момент властям пока неизвестно, связано ли данное происшествие  с прошедшими в Штатах выборами.

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