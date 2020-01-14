В Германии началась контртеррористическая операция: видео

В Германии сразу в нескольких федеральных землях полиция проводит обыски. Кадры оперативных мероприятий публикует Youtube-канал WELT netzreporterin - Antje Lorenz.

Генпрокуратура ФРГ на своей странице в Twitter сообщила, что обыски в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии проходят «в связи с делом о подготовке тяжких преступлений, опасных для государства». Так немецкие правоохранители обычно называют террористические атаки.

Bild, в свою очередь, пишет, что стражи порядка изъяли у подозреваемых колюще-режущее оружие, информационные носители и денежные средства. Также сообщается о четырех задержанных.