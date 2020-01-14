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На Урале уничтожили огромную партию снюса

Ян Брацкий
15:27 14.01.2020
Несколько месяцев назад со всей страны начали приходить сообщения об отравлениях детей никотинсодержащей продукцией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

В Екатеринбурге уничтожили огромную партию снюса - 10 тысяч упаковок. Коробки с жевательным табаком раздавили бульдозером. Минздрав отмечает, что число регионов, где активно борются с никотинсодержащей продукцией, постоянно растет.

Роскомнадзор закрывает интернет-страницы, где торгуют снюсом. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс несколько месяцев назад, когда со всей страны стали поступать сообщения об отравлениях детей.

Оказалось, что запрещенными еще с 2016 года веществами торгуют прямо в школах. Отдельные умельцы продавали даже леденцы и конфеты с никотином. Чтобы покончить с распространением снюсов, в Госдуме планируют ужесточить антитабачное законодательство.

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