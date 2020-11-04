Рэпер Канье Уэст признал поражение на выборах в США

Американский рэпер, супруг модели Ким Кардашьян Канье Уэст признал поражение на выборах главы США. Также музыкант заявил о возможном участии в гонке в следующий раз, в 2024 году.

«Канье 2024», - указал в Twitter Уэст.

Ранее музыкант отмечал некоторые свои публикации о намерении участвовать в выборах в этом году надписью «Канье 2020». В день выборов Канье рассказал своим поклонникам, что проголосовал за человека, которому больше всего доверяет, то есть за себя.

Несколько месяцев назад рэпер заявлял, что намерен участвовать в гонке за пост президента США как независимый кандидат. Он объяснял это тем, что за республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.

В сентябре этого года Уэст снова подал заявку на участие в выборах. Музыкант сделал это в штате Луизиана, где кроме него заявку подали еще десять независимых кандидатов.

По данным американских СМИ, за Уэста в США проголосовали свыше 60 тысяч человек. Избиратели отдали свои голоса за рэпера в 12 штатах.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. На пост главы Белого дома претендуют Дональд Трамп и Джозеф Байден. На данный момент подсчитываются голоса избирателей в штатах.