Назван новый нетипичный симптом коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что заложенность ушей также является одним из нетипичных симптомов коронавируса. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.

«Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19», - подчеркнула Пшеничная.

Она также отметила, что согласно исследованию турецких ученых, из 172 пациентов с коронавирусом, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек имели этот симптом, передает РИА Новости.

Однако Пшеничная подчеркнула, что этот признак может встречаться и при ОРВИ. Если симптом не проходит в течение нескольких дней, то необходимо немедленно обратиться к ЛОРу.

Ранее британские ученые рассказали, что повышенная утомляемость, болезненные ощущения в мышцах и волдыри на ногах могут указывать на наличие у человека коронавирусной инфекции.