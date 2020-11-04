Путин заявил, что межнациональные отношения становятся предметом спекуляций в мире

Межнациональные отношения становятся предметом спекуляций в мире, экстремисты пытаются на них паразитировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений в День народного единства.

«Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр. На них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду», – сказал он.

Главная задача России – сохранить межрелигиозный мир, который является «основой основ», подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что межнациональная ситуация в ряде стран сложная, а действия провокаторов приводят к трагедиям.

Президент также поздравил россиян с праздником, отметив, что граждан страны объединяют патриотизм и сплоченность. Россияне исторически доказали свой выбор жить в согласии, отметил Путин.