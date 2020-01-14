В Госдуме ответили на предложение литовского депутата отмечать «взятие Москвы»

В Госдуме РФ прокомментировали предложение депутата сейма Литвы Арвидаса Анушаускаса отмечать взятие Москвы в 17 веке. По словам зампреда комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, подобные заявления дискредитируют самих политиков.

Он отметил, что гражданское общество, которое избирает таких депутатов, не понимает своих действий, если в Литве «любые действия, которые связаны с агрессией, захватом чужой территории, с убийство мирных граждан, являются праздником».

В разговоре с RT Володацкий также призвал относиться к истории с уважением.

«Польские и прибалтийские политики, делая такие заявления, выставляют себя... как люди, которые не знают истории и последствия этой истории и не понимают последствий таких высказываний», - добавил он.

Депутат Анушаускас опубликовал на свой странице в Facebook пост, где призвал отмечать вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году. По его словам, торжества по этому поводу могли бы длиться до десяти дней.