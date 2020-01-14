Тегеран пригрозил послу Великобритании высылкой

Посол Великобритании в исламской республике Иран Роберт Макэйвор должен быть выслан из страны. Об этом заявил официальный представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Эсмаили, ссылаясь на нарушение британским подданным законов принимающей стороны.

Комментируя положения Венской конвенции, которая гарантирует неприкосновенность дипломатов, Эсмаили напомнил об ответственности самих носителей иммунитета.

«Лица, которые пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и правила принимающих стран и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Согласно международному праву такой человек считается персоной нон грата. Иранский народ ожидает, что этот человек будет выслан из страны, также этого требует и международное право», - цитирует Эсмаили агентство Tansim.

Британский посол принял участие в акции в память о погибших при крушении Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Соответствующие видеоматериалы появились в распоряжении иранских сил правопорядка.

Акция состоялась 11 января и собрала то 700 до 1 тысячи человек. Очень быстро столпотворение переросло в антиправительственный митинг, в ходе которого протестующие порвали портрет убитого в Ираке генерала КСИР Касема Сулеймани. По версии полиции Тегерана, Макэйвор не только принимал активное участие в акции, но и являлся подстрекателем антиправительственных настроений.

Генерал Касем Сулеймани погиб в результате удара беспилотника США по окрестностям международного аэропорта Багдада 3 января. В ответ силы Корпуса Стражей Исламской революции нанесли ракетный удар по военным объектам США в регионе. В ходе спецоперации и последовавшей за ней эскалации, иранские военные по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, что спровоцировало волну протестов в стране.