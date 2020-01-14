В Европе запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном

Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа иранской стороны выполнять некоторые обязательства по соглашению. Об этом говорится в совместном заявлении трех государств.

«В свете поведения Ирана нам не остается иного выбора, кроме как запротоколировать нашу позицию, что Иран не придерживается своих обязательств по ядерной сделке, и передать дело, согласно статье 36 ядерной сделки с Ираном, совместной комиссии в рамках механизма разрешения споров», - следует из документа.

В 2015 году Британия, Германия, Китай, РФ, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы иранской стороны. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: весной 2018 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких ограничительных мер в отношении Тегерана. Иран, в свою очередь, заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках документа.

Европейские участники сделки высказались за ее сохранение.