В Минобороны России назвали главный итог переговоров по Ливии

В рамках реализации российско-турецкой инициативы в Москве прошел первый раунд межливийских мирных переговоров с участием Командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, председателя Палаты депутатов Агилы Салеха, главы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа и Председателя Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри.

Главным итогом встречи стало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий, что создает более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской конференции по Ливии, сообщили в российском Министерстве обороны.

В ходе переговоров участниками подтверждена приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности государства. Подчеркнута нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом.

Проект итогового заявления подписан главой Правительства национального согласия Сарраджем и Председателем Высшего государственного совета Ливии Мишри.

Командующий ЛНА маршал Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен.

Начатая в Москве работа будет продолжена, так как объем накопившихся внутриливийских проблем требует кропотливой работы по формированию взвешенных и взаимоприемлемых для сторон решений.