Microsoft официально прекратил поддерживать Windows 7

Со вторника, 14 января, Microsoft прекратил бесплатную расширенную поддержку операционной системы Windows 7. В корпорации отметили, что ОС будет продолжать работать, но для нее перестанут выходить обновления, а также оказываться техническая поддержка.

«Вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, но без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО», - сообщается на сайте Microsoft.

В настоящее время Windows 7 используют более 440 миллионов пользователей. В Microsoft порекомендовали им перейти на следующую версию - Windows 10, которая стоит на устройствах более 900 миллионов пользователей.

Кроме того, в корпорации подчеркнули, что устанавливать Windows 10 на уже устаревшие устройства нерационально - скорее всего, снизится их производительность. В Microsoft посоветовали приобрести гаджеты с новой ОС.

Компания Googlе, в свою очередь, заверила, что поддержка браузера Chrome для Windows 7 продлится до июля 2021 года.