В Гидрометцентре рассказали о погоде на Крещение

В этом году традиционных крещенских морозов в Москве и Подмосковье не ожидается. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Крещение в этом году приходится на воскресенье. Ожидается заметное похолодание по сравнению с текущей неделей. В рабочие дни погода будет очень теплой. Выше нормы на 10-12 градусов», - рассказал Вильфанд.

В четверг ожидается температура в диапазоне от 3 до 5 градусов тепла. Плюсовые температуры сохранятся до пятницы, а уже в субботу ожидается небольшое понижение температуры. Это связано с тем, что на Европейской территории России установится мощный антициклон, центр которого придется на Московскую и сопредельные области.

В крещенскую ночь в Подмосковье прогнозируется легкий морозец от -1 до -6 градусов, в Москве - от -3 до -5 градусов. Днем 19 января температуры ожидаются также отрицательные от -1 до -3 градусов.