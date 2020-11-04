Разведка Швейцарии заявила о террористической угрозе в стране

Швейцарская разведка предупредила власти страны об угрозе террористического акта. Однако, конкретными данными о готовящейся атаке спецслужбы не располагают. С таким заявлением выступила официальный представитель Федеральной разведывательной службы страны Изабель Грабер.

«Нападения в Вене и Ницце подтверждают прогнозы Федеральной разведывательной службы. Террористическая угроза в Швейцарии остается высокой. В настоящее время разведка не располагает конкретными сведениями о возможных нападениях в Швейцарии», - приводит РИА Новости слова Грабер.

Разведка отмечает, что в ближайшем будущем на территории страны могут быть совершены акты насилия со стороны психически неуравновешенных или радикально настроенных лиц. Кроме того, возможны ответные действия со стороны ультраправых экстремистов, добавила Грабер.

В минувший понедельник в шести районах Вены произошли нападения со стрельбой. В общей сложности пострадали 22 человека, четверо погибли от пуль террористов. Одного из преступников удалось ликвидировать.