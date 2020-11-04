В стране и мире Путин посетил Музей археологии Чудова монастыря Тамара Астапенкова Экспозицию президенту России представили министр культуры Ольга Любимова и директор Института археологии РАН Николай Макаров. © Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин посетил новый Музей археологии Чудова монастыря, экспозиция которого расположена под землей, на месте демонтированного административного 14-го корпуса Кремля. Главу государства при осмотре экспозиции сопровождали министр культуры Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. «Ученым Института археологии РАН удалось сделать уникальные по своей значимости открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек XII – начала XIII века, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек XIV – XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Также главе государства представили обновленную звонницу Спасской башни Кремля. Президент России послушал бой курантов в полнооктавном звучании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика