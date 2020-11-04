В штабе Байдена обвинили Трампа в попытке помешать подсчету голосов

В штабе кандидата в президенты Джо Байдена заявили, что действующий лидер США Дональд Трамп пытается лишить американских граждан их демократических прав. Ранее Трамп назвал замедленный подсчет голосов из-за отправки бюллетеней по почте «большим мошенничеством» и пригрозил судом.

Как сообщает Reuters, Демократическая партия будет сопротивляться и обратится к юристам в случае, если действующий лидер США Дональд Трамп станет оспаривать в суде итоги выборов. Об этом заявили в штабе соперника Трампа Джо Байдена.

«Это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав», — передает CNN слова представителя штаба демократа Джен О'Мэлли Диллон,

В штабе Байдена заявили, что необходимо подсчитать все голоса, но уже на данный момент там была выражена уверенность в том, что после окончания подсчета голосов кандидат от Демократической партии США станет президентом.