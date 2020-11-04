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Снайперы на крыше Белого дома и штурмовые отряды на улицах: что происходит в США после голосования

Иван Линдеманн
Антон Альхимович
Россина Бодрова
14:10 04.11.2020
По новым данным The New York Times, у представителя демпартии - 238 голосов выборщиков, у действующего президента - 213.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: joebiden, DonaldTrump, Facebook

В США на финишной прямой главная политическая битва года. Там считают голоса, отданные на президентских выборах. Последние участки в 9 утра по московскому времени закрылись на Аляске.

По новым данным The New York Times, у представителя демпартии - 238 голосов выборщиков, у действующего президента - 213. Впрочем, праздновать победу Байдену еще рано. Цифры пока предварительные. Данные по-прежнему обрабатывают.  Основная борьба развернулась за самые крупные штаты.  Трамп оставляет за собой Флориду, Огайо, лидирует в Айове, Пенсильвании, Техасе и с небольшим перевесом - в Джорджии. Аризона, Миннесота и Висконсин голосуют за Байдена.

На этих выборах рекордное число избирателей - почти 100 миллионов - проголосовали досрочно. И, чтобы учесть эти голоса, понадобится время. Трампу такая избирательная система не кажется легитимной. Он уже выступил перед нацией в Белом Доме.

«Это огромное мошенничество в истории нашей нации. Мы хотим, чтобы закон использовался должным образом. Поэтому мы обратимся в Верховный суд, мы хотим остановить выборы. Мы не хотим, чтобы они нашли какие-то бюллетени в 4 часа утра», - сказал действующий президент США.

Обратился к народу и Джо Байден. После полуночи он выглядел довольно бодрым.

«Я здесь, чтобы сказать вам, что верю, что мы на пути к победе в этих выборах. Ни мне, ни Дональду Трампу объявлять, кто выиграл эти выборы. Это решение американцев, но я оптимистично настроен», - подчеркнул он.

В отличие от Байдена не настолько оптимистично была настроена техника. В Пенсильвании, в его родном штате, на одном из участков на какое-то время вышли из строя все машины для голосования.

Да и сам Джозеф, кажется, не готов взять бразды правления. Сначала перепутал имя своего соперника, назвав Дональда Джорджем, потом запутался в родственниках. Свою внучку Финнеган он сначала назвал именем умершего сына, затем именем дочки.

Жизнь после выборов, как в лучшем жанре американского саспенса - напряжение нарастает. Столица Соединенных штатов превращается в квест. На одной улице - танцы, на другой, возле Белого дома, - потасовка.

Еще днем на лицах избирателей мелькали белые антиковидные маски, к ночи - сменились на черные «антифа». Леворадикалы сжигают американский флаг и не прочь перейти с мягкой силы в активное наступление.

Элитные подразделения уже наготове. На крыше Белого дома замечены снайперы. В Лос-Анджелес стягивают штурмовую группу особого назначения. Но пока один город засыпает, в другом - просыпается «мафия»: движение Black lives matter собирает отряды.

Сражение идет по всем фронтам, в том числе и медийным. Журналисты Северной Каролины не торопятся отдавать Трампу победу, хотя голоса подсчитаны, и он лидирует. Twitter отправил публикацию республиканца в раздел «сомнительного контента», а ведь президент всего лишь пожаловался подписчикам. 

«Мы значительно выигрываем, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. Нельзя голосовать после закрытия участков», - написал он.

Решающими для кандидатов в президенты становятся голоса не избирателей, а коллегии выборщиков. В ее составе на всю страну - 538 человек. Для победы достаточно поддержки 270. Хитрость системы состоит в том, что количество этих «особо значимых людей» в каждом штате не равное. От Калифорнии, например, 55, а от Вайоминга - всего 3. Если в Калифорнии побеждает Байден, то абсолютно все голоса выборщиков от этого штата отходят ему. Подсчет еще не завершен, но американские СМИ уже опубликовали предварительные результаты. Чаша голосов, как и некоторые штаты, все еще колеблется.

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