Минфин США исключил Китай из списка «валютных манипуляторов»

Власти США исключили Китай из списка «валютных манипуляторов». В министерстве финансов Соединенных Штатов также заявили, что КНР необходимо принять меры во избежание «постоянно слабой валюты».

По мнению правительства США, постоянное поддержание Китаем его основ экономики позволит в будущем говорить об укреплении юаня. Отмечается, что следующими государствами, которые могут попасть в список «манипуляторов», могут стать Тайвань и Таиланд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полугодовой доклад минфина США.

Ранее в минфине США не исключили включение России в список стран, которые якобы манипулируют своей валютой и тем самым добиваются торговых преимуществ. Ожидается, что новый список будет расширен до 20 стран, хотя изначально там было лишь 12 позиций.