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Военные медики рассказали о комплексном подходе в лечении COVID-19 в Курганской области

Тамара Астапенкова
13:54 04.11.2020
В сводный медицинский отряд Минобороны России входят реаниматологи, инфекционисты, кардиологи, пульмонологи и терапевты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Курганской области гражданским докторам бороться с коронавирусом помогают военные медики. Они работают в трех больницах. В сводный медицинский отряд Минобороны России входят реаниматологи, инфекционисты, кардиологи, пульмонологи и терапевты. Все они имеют опыт лечения COVID-19.

Военные специалисты используют комплексный подход: могут прогнозировать развитие болезни и предотвращать возможные осложнения. А круглосуточный мониторинг состояния здоровья пациентов позволяет оперативно корректировать лечение.

«Нужно понимать, что изменилось с момента моего последнего прибытия, динамику отслеживать. Если есть необходимость, то я следую в палаты, где больные требуют особого внимания. Далее советуемся, консультируемся и коллегиально принимаем решение по поводу корректировки лечения», - рассказал представитель сводного медицинского отряда Минобороны России Роман Политов.

За минувшие сутки в Курганской области выявлено 84 новых случая инфицирования коронавирусом. Для региона это рекордный показатель. Отряд военных медиков был отправлен в Курганскую область по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу. Ранее к нему обратился глава Минздрава РФ Михаил Мурашко с просьбой оказать региону помощь.

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