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Жизнь после: к чему приведет прекращение поддержки Windows 7

Ян Брацкий
13:53 14.01.2020
В Microsoft порекомендовали перейти на следующую версию - Windows 10, которая уже установлена на устройствах более 900 миллионов пользователей.
Жизнь после: к чему приведет прекращение поддержки Windows 7
© Фото: Christoph Hardt, via www.imago-i, Globallookpress

Отказ компании Microsoft оказывать дальнейшую поддержку операционной системы (ОС) Windows 7 не означает ее одномоментного выхода из строя. Об этом «Звезде» рассказали компьютерные эксперты.

Техническая поддержка ОС и выпуск необходимых для ее корректной работы обновлений, прекратился с сегодняшнего дня. Между тем ОС является одной из самых популярных: более 25% используют именно ее.

«Прекращение поддержки Microsoft ОС Windows 7 означает, что именно Microsoft перестанет выпускать обновления для нее. Мы понимаем, что система популярна и продолжим ее поддерживать. Но какие-то производители софта, конечно, могут последовать примеру компании-разработчика. "Семерка" удобна и популярна, поэтому если вы регулярно устанавливали обновления на нее, то на сегодняшний день вы сравнительно защищены», - считает антивирусный эксперт лаборатории «Касперского» Алексей Маланов.

Безопасность использования ОС Windows 7 в условиях отсутствия поддержки от Microsoft остается краеугольным камнем. Учитывая распространенность ОС, а теперь и отсутствие регулярных обновлений, наверняка приведет к активизации хакеров, считают эксперты.

«Ведь чем больше времени проходит с момента установки последнего обновления, тем выше становятся шансы злоумышленников на успешную атаку за счет эксплуатации обнаруженных уязвимостей. Для новых версий ОС разработчики стараются оперативно выпускать обновления, совершенствующие защитные механизмы и устраняющие выявленные уязвимости», - уверен консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов.

С ним согласны в корпорации Security Vision, где считают переход на актуальные ОС вопросом времени. Решать проблемы безопасности теперь можно будет только за счет сторонних средств, объяснят эксперты. В противном случае информация, хранящаяся на компьютере, в любой момент может стать достоянием злоумышленников. Особенно критичными последствия от таких угроз могут оказаться для корпоративных пользователей.

«Придется поставить дополнительные средства защиты, а те, которые встроены в операционную систему - бессмысленны, так как без обновлений они уже не актуальны. Если обновления не будут выходить, то уязвимости будут появляться, а система будет "дырявой". Если вы хотите остаться на конкретной ОС, или у вас нет другого выбора, нужно будет дополнительно платить за наложенные средства защиты», - уверен генеральный директор компании Руслан Рахметов.

Под теми пользователями, у которых нет иного выбора, эксперты чаще подразумевают корпоративный сектор. По оценке компьютерных специалистов, эти пользователи достаточно инертны и тянут с обновлением ОС до последнего. На это есть несколько причин: большой парк компьютеров и организационные трудности.

Сегодня многие корпорации ищут аналоги ОС от Microsoft и он есть, считают аналитики. Несмотря на то, что признанным стандартом остается продукция от цифрового гиганта из США.

«Есть такая группа ОС - Linuх. Это ядро распространяется бесплатно и существуют его российские версии, но нельзя сказать, что они широко распространены. Тем не менее, эта операционная система с хорошим оконным интерфейсом. Существует аналог всех офисных программ и я знаю организации, которые на этой ОС работают и у них все хорошо», - приводит пример ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Алексеевич Чечулин.

В Microsoft порекомендовали пользователям перейти на следующую версию - Windows 10, которая уже установлена на устройствах более 900 миллионов пользователей.

Кроме того, в корпорации подчеркнули, что устанавливать Windows 10 на уже устаревшие устройства нерационально - скорее всего, снизится их производительность.

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