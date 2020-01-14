Следователи начали проверку по факту гибели журналиста Sputnik в Москве

Столичные следователи начали доследственную проверку по факту гибели на юго-западе Москвы испанского журналиста агентства Sputnik . Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по городу Москве.

«По данным следствия, вечером 13 января 2020 года возле жилого дома, расположенного на юго-западе столицы, обнаружено тело мужчины 1979 года рождения с травмами, несовместимыми с жизнью», - говорится в сообщении СК РФ.

Мануэль Регаладо работал корреспондентом в испаноязычной редакции Sputnik Mundo с мая 2016 года, сообщили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

На данный момент следователями устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что в квартире погибшего отсутствуют признаки борьбы, не нарушен порядок вещей. В жилище вместе с журналистом находилась его родственница. Она опрошена, как и его соседи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.