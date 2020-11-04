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Врач рассказала, какие серьезные болезни сопровождаются потерей обоняния

Роман Захаров
01:35 04.11.2020
Самой главной причиной аносмии могут быть прогрессирующие заболевания центральной нервной системы.
Врач рассказала, какие серьезные болезни сопровождаются потерей обоняния
© Фото: pixabay

Один из основных симптомов коронавируса - частичная или полная потеря обоняния (аносмия) - может указывать на наличие в организме человека других серьезных заболеваний. Об этом рассказала врач Алена Парецкая.

Специалист объяснила, что самой главной причиной аносмии могут быть прогрессирующие заболевания центральной нервной системы (ЦНС), такие как болезнь Альцгеймера. Также, по ее словам, постепенная потеря обоняния может являться естественной частью старения, а наиболее часто это явление встречается у мужчин.

«Кроме старческих изменений, проблему может вызвать применение некоторых медикаментов или воздействие токсичных химикатов», - сообщила врач в беседе с «Комсомольской правдой».

Помимо этого, уверяет Парецкая, потеря обоняния может говорить о гормональном дисбалансе, а также о проблемах с зубами.

При травме головы, тяжелых травмах верхней части носа, полипах в пазухах носа или носовых ходах не исключено возникновение внезапной аносмии. Постепенная же характерна для воспалений пазухи, хронической обструкции от инфекций или аллергической реакции, заключила медик.

Ранее врачи-дерматологи сообщили, что у заразившихся коронавирусом людей инфекция может проявляться нестандартно. В частности, у пациентов может возникать раздражение на пальцах ног, при этом сами пальцы будет очень сильно краснеть.

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