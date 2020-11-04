Новое звучание: на Спасской башне Кремля вновь забили куранты

В среду в День народного единства на Спасской башне Кремля вновь раздался колокольный звон. Обновленный бой кремлевских курантов послушал президент России Владимир Путин.

Напомним, что часы были остановлены в ночь на 9 октября для масштабного обновления звонницы. Произошло историческое событие: колокольню Спасской башни Московского Кремля дополнили 12 новыми колоколами. Такое обновление позволит исполнять курантам различные музыкальные произведения, которые ранее не исполнялись из-за износа и нехватки колоколов.

Новые 12 колоколов были изготовлены в Воронеже по старинным технологиям. Теперь на звоннице располагается 23 колокола, а музыкальные произведения, в том числе и гимн России, будут звучать в полторы октавы.