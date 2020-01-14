«Черные ящики» разбившегося в Иране Boeing будут расшифровываться на Украине

Бортовые самописцы сбитого в Иране украинского Boeing будут расшифровываться на Украине. Об этом заявили во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).

Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар говорил, что «черные ящики» будут отправлены для расшифровки во Францию, поскольку у Ирана нет необходимых технологий для декодирования. По его словам, Тегеран обращался за помощью к Канаде, Франции ​​и США, что бы те предоставили аппаратное оборудование для загрузки данных о черном ящике, однако Исламской Республике было отказано.

«План прежний: отправиться на Украину и работать там. Может он (план) и поменялся, но, в любом случае, ящики не отправляются во Францию, это неправда», - заявил РИА Новости представитель французского Бюро расследований авиакатастроф.

Пассажирский Boeing «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в районе аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Находившиеся на борту 176 человек погибли. В самолете находились граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.