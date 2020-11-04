Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Британии семья обнаружила зеркало, принадлежавшее Марии-Антуанетте

Анна Назайкина
12:07 04.11.2020
Ожидается, что владельцы смогут получить за него на аукционе не менее 13 тысяч долларов.
В Британии семья обнаружила зеркало, принадлежавшее Марии-Антуанетте
© Фото: National Gallery - London, Instagram, Globallookpress

В Великобритании семья обнаружила, что зеркало, висевшее в их ванной комнате более 40 лет, принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте. Размер ценного предмета составляет 50 на 40 сантиметров. Зеркало обрамлено в резную рамку из орехового дерева.

Как сообщается, предмет интерьера купил друг семьи еще в 50-х годах прошлого столетия. Владельцы и не думали о том, что старинное зеркало может представлять такую высокую ценность. Их не убеждала даже серебряная табличка, которая гласит: «Это зеркало когда-то принадлежало Марии-Антуанетте и было куплено на распродаже вещей Наполеона». К данной надписи они относились несерьезно, пока аукционер Эндрю Стоу не помог им в установлении подлинности предмета и его стоимости.

Как сообщает Daily Mail, доказательство тому он нашел в каталоге аукциона 1880 года. На нем было распродано имущество покойного Наполеона III. Зеркало Марии-Антуанетты являлось одним из лотов.

«Как только мы обнаружили все эти невероятные доказательства, зеркало стало еще более особенным. Мысль, что одна из самых известных исторических личностей смотрела в него, просто завораживает», - сказал аукционер.

Как сообщается, зеркало будет продано на аукционе 13 ноября. Торги пройдут в британском Бристоле. Как предполагается, за ценный предмет владельцам удастся получить не менее 13 тысяч долларов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.