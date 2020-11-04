В Британии семья обнаружила зеркало, принадлежавшее Марии-Антуанетте

В Великобритании семья обнаружила, что зеркало, висевшее в их ванной комнате более 40 лет, принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте. Размер ценного предмета составляет 50 на 40 сантиметров. Зеркало обрамлено в резную рамку из орехового дерева.

Как сообщается, предмет интерьера купил друг семьи еще в 50-х годах прошлого столетия. Владельцы и не думали о том, что старинное зеркало может представлять такую высокую ценность. Их не убеждала даже серебряная табличка, которая гласит: «Это зеркало когда-то принадлежало Марии-Антуанетте и было куплено на распродаже вещей Наполеона». К данной надписи они относились несерьезно, пока аукционер Эндрю Стоу не помог им в установлении подлинности предмета и его стоимости.

Как сообщает Daily Mail, доказательство тому он нашел в каталоге аукциона 1880 года. На нем было распродано имущество покойного Наполеона III. Зеркало Марии-Антуанетты являлось одним из лотов.

«Как только мы обнаружили все эти невероятные доказательства, зеркало стало еще более особенным. Мысль, что одна из самых известных исторических личностей смотрела в него, просто завораживает», - сказал аукционер.

Как сообщается, зеркало будет продано на аукционе 13 ноября. Торги пройдут в британском Бристоле. Как предполагается, за ценный предмет владельцам удастся получить не менее 13 тысяч долларов.