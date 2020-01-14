В Совфеде ответили «разочаровавшемуся в России» президенту Эстонии

В странах Балтии отсутствует свобода слова, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Таким образом, он прокомментировал ситуацию в Эстонии, где местные власти вводят цензуру в отношении журналистов радиостанции Sputnik, а президент страны Керсти Кальюлайд заявила, что «разочаровалась в России».

«Там никакой свободы слова нет, есть абсолютная цензура и доминирование хозяина, который говорит: "Этих поставить в стойла". Пусть стоят. Она, Эстония, уже давно стоит в американском стойле», - цитирует Клинцевича «360».

Он также напомнил, что Эстония является должником перед Евросоюзом. Причем долги следует выплачивать уже в 2020 году. Данная ситуация, убежден сенатор, может поставить под угрозу экономику страны так, что она окажется не в состоянии выполнять социальные обязательства.

Агентство Sputnik Эстония с 1 января перешло на чрезвычайный режим работы: сайт издания перестал обновляться, так как его сотрудники были вынуждены прекратить трудовые отношения с «Россия сегодня». Журналистам грозила ответственность за нарушение санкционного режима по законам Эстонии.

В свою очередь, телеканал «Звезда» выразил коллегам поддержку. В конце декабря ведущие выходили в эфир в фирменных жилетах издания Sputnik.