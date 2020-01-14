Виктора Бута перевели в тюремный спецблок для террористов

Россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летнее тюремное заключение в США, внезапно и без объяснений, перевели из зоны общего строгого режима в специальный блок для содержания террористов. Об этом сообщила его супруга. Связаться с мужем женщина не могла несколько дней.

Сейчас российские дипломаты пытаются выяснить причины перевода россиянина. Виктора Бута арестовали 12 лет назад в результате провокационной операции американских спецслужб.

Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота оружия. Сам Бут с первого дня отвергает обвинения по всем пунктам. В экстрадиции на родину российскому гражданину отказали.