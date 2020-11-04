Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Вместе с президентом в мероприятии в Москве участвовали представители молодежных организаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В День народного единства Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Вместе с президентом в мероприятии в Москве участвовали представители молодежных организаций.
Сегодня глава государства посетит новый Музей археологии Чудова монастыря. Он был построен на месте 14-го корпуса Московского Кремля, который был демонтирован в 2016 году. Также Путину представят обновленный колокольный звон курантов Спасской башни.
Официальным праздником День народного единства стал в 2005 году. Он был учрежден в честь произошедших в 1612 году событий. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.