Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В День народного единства Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Вместе с президентом в мероприятии в Москве участвовали представители молодежных организаций.

Сегодня глава государства посетит новый Музей археологии Чудова монастыря. Он был построен на месте 14-го корпуса Московского Кремля, который был демонтирован в 2016 году. Также Путину представят обновленный колокольный звон курантов Спасской башни.

Официальным праздником День народного единства стал в 2005 году. Он был учрежден в честь произошедших в 1612 году событий. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.