Представитель футболиста Смолова прокомментировала информацию о его «свадьбе» со внучкой Ельцина

Информация о свадьбе игрока «Локомотива» Федора Смолова и внучки экс-президента России Бориса Ельцина - Марии Юмашевой - это лишь предположения. Так «Звезде» прокомментировала сообщения СМИ о вероятном торжестве PR-директор футболиста Елена Болотова.

Она добавила, что фотография, опубликованная Смоловым в Instagram, не имеет связи между предположениями о свадьбе и действительностью.

«Я не вижу связи между фотографией и свадьбой. Это всего лишь предположение. Просто кто-то написал, что он готов женится - на этом все. Меня на свадьбу не приглашали. Не могу ничего подтвердить», - сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы торжество может состояться уже в следующем году. Также сообщалось, что свадьба будет сыграна на острове Сент-Барт. Об этом ранее сообщало издание Starhit.